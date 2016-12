Test Pirelli, la Mercedes tira in ballo la Ferrari: "Colpevoli come noi"

La Fia , infatti, afferma con fermezza di non aver mai dato a alla scuderia di Ross Brawn l'autorizzazione di realizzare test con gomme Pirelli dopo il Gran Premio di Formula 1 di Barcellona, tra il 15 e il 17 maggio. Nel corso dell'udienza al Tribunale internazionale della Fia, a Place de la Concorde a Parigi, il suo rappresentante legale ha anche respinto l'idea secondo la quale, Charlie Whiting, delegato tecnico della Fia , abbia dato il via libera a Mercedes per utilizzare la monoposto della stagione in corso per i test.

"Siamo felici di aver avuto l'opportunità di dimostrare che abbiamo agito in buona fede e che non abbiamo tratto vantaggi sportivi''. Lo ha detto Ross Brawn , team principal della scuderia Mercedes, lasciando la sede della Fia a Parigi, dove si è tenuto il processo sul caso dei test privati della Mercedes con gomme Pirelli. "Ringrazio il Tribunale e il suo presidente per l'audizione. Aspettiamo il verdetto", ha aggiunto Brawn. Pare che la Mercedes abbia chiesto, come eventuale sanzione, di venir esclusa dai test collegiali previsti a metà luglio .

PIRELLI: "LA FIA NON PUO' SANZIONARCI"

Pirelli è fiduciosa sul fatto che non verrà sanzionata dalla Fia, nella vicenda legata ai test della scuderia Mercedes nei giorni successivi al Gran Premio di Spagna: il legale di Pirelli ha spiegato, in sintesi, che la Fia non ha il potere legale per sanzionarla. "Pirelli non è in grado di capire il processo disciplinare. Le accuse sono infondate perché è stato riconosciuto che Pirelli non ha violato il codice". L'azienda fornitore unico degli pneumatici nel mondiale di Formula 1 fa leva su tre punti nella sua difesa: il primo è che non riconosce il Tribunale della federazione che non è competente a giudicare la Pirelli, che non è un team. Quanto alla Fia - fa sapere l'azienda - aveva autorizzato il test sulla base di un contratto sottoscritto da federazione e Pirelli. E la Pirelli a quel contratto - sottolineano - doveva attenersi e non al regolamento sportivo, che vieta l'uso della macchina del campionato in corso, ma a cui doveva far fede la scuderia ora a giudizio (la Mercedes appunto). Altro elemento è che "nessun team di quelli che hanno accusato la Mercedes ha chiesto la condanna di Pirelli".