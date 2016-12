Felipe Massa fiducioso: "Le prossime piste aiuteranno la Ferrari"

Dopo le sofferenze degli ultimi GP, Felipe Massa è fiducioso sulle prossime gare: "Le ultime gare non ci erano congeniali, lo sviluppo della monoposto non centra. A Silverstone e al Nurburgring, ci sono molte curve a media e alta velocità e quindi credo che ci troveremo meglio". Felipe ha anche parlato del suo momento, con tre uscite per incidente consecutive: "Nella prossima gara spero di avere un po' più di fortuna, possiamo fare bene".

Il brasiliano spera anche in un’inversione di tendenza per quanto riguarda la fortuna, dopo i problemi che ha patito con gli pneumatici in Bahrain e i tre botti occorsi tra Monaco e Canada: "Non sono molto contento di quello che è successo. In Bahrain per via delle gomme, mentre a Monte Carlo e a Montreal per via degli incidenti".