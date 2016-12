E' morto Gonzalez, primo vincitore di un GP con la Ferrari

La Formula 1 e la Ferrari sono in lutto. A 90 anni è morto a Buenos Aires José Froilan Gonzalez , pilota argentino passato alla storia per aver regalato al Cavallino la prima pole position e la prima vittoria della storia di Maranello, il 14 luglio 1951 al GP di Gran Bretagna a Silverstone. In carriera ha disputato 26 GP, vincendone due e conquistato complessivamente 15 podi. Oscurato solo dal grande Juan Manuel Fangio , Gonzalez era da tempo malato.

Messo in ombra dal talento di Juan Manuel Fangio, Froilan Gonzalez è riuscito ugualmente a ricavarsi una nicchia tra i grandi della Formula 1 grazie ad un'impresa storica. "El Cabezon" – questo il suo soprannome - è stato infatti il primo pilota a portare al successo la Ferrari in un Gran Premio di Formula 1. Gonzalez compie i primi passi della sua carriera in patria, guadagnando una certa notorietà grazie alle vittorie in gare minori. Per questo motivo il governo peronista argentino sostiene la sua candidatura al ruolo di spalla di Fangio nell'avventura in Europa. Nel 1950 Gonzalez è tra i protagonisti della prima edizione del campionato del mondo. Al volante di una Maserati 4 CLT il pilota argentino prende parte ai Gran Premi di Monaco e Francia, ma in entrambe le occasioni e' costretto al ritiro. La prima fila strappata sulle strade del Principato attira comunque su Gonzalez l'attenzione di Enzo Ferrari, impressionato dalla maniera di guidare sporca, ma allo stesso tempo efficace del pilota argentino. Nel 1951 Gonzalez prende parte al Gran Premio di Svizzera, che apre il Campionato, con una Lago-Talbot, prima di essere inserito nello squadrone Ferrari a partire dal Gran Premio di Francia, all'inizio di luglio. Sulla pista di Reims l'argentino conquista il secondo posto dividendo la vettura con Alberto Ascari; è il primo passo verso il trionfo di Silverstone.

Fin dalle prove ufficiali Froilan Gonzalez e la Ferrari mettono sotto pressione l'Alfa Romeo, ipotecando la pole position con un secondo di vantaggio nei confronti di Juan Manuel Fangio. Anche in gara l'allievo supera il maestro. Fangio taglia infatti il traguardo con cinquantuno secondi di ritardo sulla Ferrari numero 12 di Gonzalez. Per le macchine griffate con il Cavallino rampante e' la prima vittoria in Formula 1, un successo che segnò la fine di un'epoca, quella dell'Alfa Romeo, ed inaugurò l'epopea Ferrari. Gonzalez conclude il campionato del mondo al terzo posto assoluto. Dopo due stagioni al limite della mediocrità al volante della Maserati, il pilota argentino torna alla vittoria con la Ferrari sempre a Silverstone, nel Gran Premio d'Inghilterra. Nel 1954, che è la sua migliore stagione in Formula 1, Gonzalez è secondo assoluto in una graduatoria piloti dominata da Fangio. Sempre nel 1954 arriva la vittoria nella 24 Ore di Le Mans in coppia con il francese Trintignant. Poi le sue apparizioni in Formula 1 diventano sempre più rare, limitate a uno o due Gran Premi l'anno, prima del ritiro definitivo all'inizio degli anni Sessanta.