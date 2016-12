Formula 1: Vettel ha prolungato con la Red Bull fino al 2015

Sembrava impossibile, al momento del primo ritiro di Schumi nel 2006, che il traguardo da lui fissato a quota sette titoli potesse essere minacciato tanto presto, quantomeno in prospettiva. Invece Vettel ha messo in fila tre titoli in tre stagioni consecutive e sembra molto ben messo per fare poker al termine di quella in corso, con quel vantaggio di trentasei punti toccato grazie al successo nel Gran Premio del Canada davanti a Fernando Alonso e a Lewis Hamilton. Un podio, quello di Montreal, occupato dalla triade che, tranne rare eccezioni (Raikkonen, Button) ha fatto la storia recente della Formula Uno e che è destinata a continuare a farla nel prossimo futuro. In un contesto di rafforzata stabilità, proprio in ragione del rinnovo di Vettel con la Red Bull la cui ufficializzazione, così presto nell’anno, sembra fatta apposta per mettere a tacere (anzi, seppellire) le voci di un futuro superteam Alonso-Vettel alla Ferrari, mettendo Sebastian in una condizione di maggiore tranquillità psicologica. Il fronte del mercato piloti che conta si sposta adesso in avanti: gli attuali accordi di Vettel ed Hamilton rispettivamente con Red Bull e Mercedes arriveranno alla loro naturale conclusione alla fine del 2015, quello di Alonso con il Cavallino Rampante dodici mesi più tardi. E siccome Vettel è il più veloce in pista ma procede con i piedi di piombo nella pianificazione della sua carriera (nella quale, fin dagli esordi, nulla è stato lasciato al caso) non sembra tanto campato per aria immaginare per SuperSeb un possibile e prestigioso finale di carriera proprio alla Ferrari. Magari allo scopo di provare ad eguagliare e addirittura battere al volante della Rossa il settebello di Schumacher.