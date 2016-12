Montezemolo: "Il caso Mercedes-Pirelli sia perseguito"

Montezemolo si è espresso a margine della presentazione del nuovo museo della Ferrari a Maranello, facendo un chiaro riferimento al caso Pirelli-Mercedes e al processo del prossimo 20 giugno dinanzi al Tribunale Internazionale della FIA per i presunti test irregolari di Barcellona.

Parlando di pista, Montezemolo è soddisfatto di quanto fatto finora dalla F138. ''Sono convinto che fino all'ultima gara ci sarà una Ferrari protagonista, competitiva, che non molla, ma che anzi ha tutte le possibilità per migliorare ulteriormente'', ha aggiunto, chiedendo al suo team di ''partire stabilmente dalla prime due file''. ''Ci sarà un forte impegno sulla Formula 1 questa settimana - ha proseguito - : farò una riunione con Domenicali e tutti i tecnici: loro sanno cosa ci serve per migliorare''. Serve un super sabato? E' stato chiesto riferendosi alle qualifiche che vedono la Rossa meno brillante rispetto alle ottime prestazioni in gara. ''Assolutamente sì - ha replicato Montezemolo - , ma basterebbe anche un sabato, non un minor sabato, basterebbe un sabato. Vorrei una macchina che partisse stabilmente nelle prime due file, perché partendo nelle prime due file si vincono le gare: credo che questo sia ormai il tema chiave, lo sanno i tecnici, lo so io quello che e' necessario fare''. Guardando all'ultima gara in Canada Montezemolo ha sottolineato di aver ''visto una straordinaria gara di Alonso e una Ferrari protagonista. Vettel ha avuto vita facile perche' non ha avuto opposizione dopo la partenza''.