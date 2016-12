Niente nuove gomme Pirelli a Silverstone

Niente nuove gomme Pirelli al prossimo GP di Gran Bretagna di fine mese. Il maltempo durante le prove libere di Montreal, dove le scuderie avrebbero dovuto testare le rinnovate coperture posteriori, ha convinto il costruttore ad annunciare che in gara saranno utilizzati ancora i vecchi pneumatici. ''Non useremo le nuove gomme in gara, visto che non abbiamo avuto molte chance di testarle'', ha detto Paul Hembery ad Autosport.