GP Canada, le pagelle: Vettel, egocentrismo da 10

9 a un Alonso che inizia a soffiare sui microfoni la fine della pazienza per i problemi in qualifica. Quelli che lo obbligano a gare da clacson e fazzoletto bianco, buone per chi guarda, snervanti per chi guida. Via Bottas, via Rosberg, via Webber, via Hamilton, da sesto a secondo in un'ora e mezza: francamente insensibile chiedergli di più. L'anno scorso lasciò Montreal a - 2 dal leader Hamilton, oggi è sempre secondo, ma 36 punti sotto Vettel, per dire della pazienza di prima...



Hamilton è da 7 e mezzo ancora imbrigliato in una Mercedes non alla sua altezza, seppur migliorata. Parte secondo, chiude terzo e ci regala la conferma che lui è sempre lui quando non molla la presa su Alonso, tirandogli un'ultima azzannata che gli fa volar via un dente, prima di doverlo salutare.



Al povero Webber e ai suoi 25 secondi dall'altra Red Bull, non ce la sentiamo di dare meno di un 6-. Si convince anche, stappandosi da Rosberg, poi però riecco il ruolo da parafulmine delle rogne, riecco un errorino in staccata, insomma riecco il povero Webber, puntualmente stritolato dal confronto.



Massa prende il posto del gemello neopatentato del sabato e si guadagna un 7. Carico, tonico, pure molesto, come con Rkk nel finale. Passa mezzo schieramento, aiutato anche dal sedicesimo posto in griglia e porta a casa 4 punti, la metà dei sorpassi autografati.



Detto della Lotus che si perde trascinando nella bolgia degli insufficienti i suoi due, un ultimo 7 e mezzo va a Vergne e alla sua gara della vita: sesto con la Toro Rosso, doppiando il compagno di box e nel mondiale davanti a Perez che guida una McLaren.