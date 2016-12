F1, morto commissario gara a Montreal

IL DOLORE DI VETTEL E ALONSO

"Il lavoro dei commissari di gara non sempre è messo in evidenza, ma è fondamentale e senza il loro impegno, tempo e dedizione non ci sarebbe lo sport dei motori. Questa notizia mi addolora moltissimo''. Così, sul proprio sito, Sebastian Vettel, campione del mondo in carica della F1 e vincitore del GP del Canada, ha reso omaggio all'addetto alla pista morto in un ospedale di Montreal, dopo essere stato investito da un camion gru impegnato a rimuovere una monoposto. Al cordoglio del tedesco della Red Bull si sono uniti diversi piloti. "Non c'è nulla da festeggiare", ha scritto Fernando Alonso, secondo con la Ferrari al traguardo. "Scioccato e addolorato. Riposa in pace amico mio", ha twittato Jenson Button. ''Le mie più sentite condoglianze alla famiglia del commissario che ha perso la vita", il tweet del messicano Esteban Gutierrez. La gru stava rimuovendo proprio la sua Sauber quando è avvenuto l'incidente costato alla vita al 38enne commissario, il cui nome ancora non e' stato reso noto.