Hamilton: "Alonso era troppo veloce per me"

Alla fine Lewis Hamilton ha dovuto piegare la testa di fronte alla rimonta di Alonso, ma il terzo posto di Montreal è comunque da considerarsi positivo. "Non sono riuscito a vincere il duello con Fernando, lui è veramente veloce ed è stato difficile tenerlo dietro. Ho fatto del mio meglio, ma quando mi ha passato lui si è rivelato troppo veloce per me. Comunque è stato un ottimo risultato”, ha detto l'inglese della Mercedes.