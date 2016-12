Alonso: "Un secondo posto che vale come una vittoria"

Fernando Alonso non nasconde la sua soddisfazione per un secondo posto che era il massimo ottenibile in Canada. "Un secondo posto che vale come una vittoria dopo un weekend difficile. Sabato non abbiamo fatto una buona qualifica, ma sapevamo che il nostro passo sull'asciutto era buono. Ci stiamo misurando contro piloti di primissimo livello, però anche noi siamo stati straordinari", ha commentato lo spagnolo della Ferrari.

"Anche se fossi partito davanti non so se avremmo potuto fare meglio - ha ammesso - anche perché la nostra ultima pole sull'asciutto è stata nel settembre del 2010, come dire che non è al momento il nostro punto di forza e lì dobbiamo migliorare. Poi è vero che se parti troppo dietro poi è difficile migliorare e recuperare''. In vista di Silverstone "pensiamo di andare meglio, è diverso come pista anche come asfalto che genera molto stress per le gomme. Al momento la temperatura non ci aiuta ma dipende da noi migliorarci e speriamo di farlo dal prossimo GP". "Con Lewis (Hamilton, ndr) non c'era grande differenza di passo anche se noi avevamo più velocità. E' stato davvero un bel duello, quando gareggi con piloti di questo talento anche se corri a gareggi a 300 kmh orari ti senti sempre al sicuro".

Stefano Domenicali non si è detto troppo contento "perché ha vinto Vettel, ma Fernando è stato magistrale, non era facile. E' chiaro che abbiamo pagato il prezzo di partire dietro, Vettel andava più forte, ma vedremo nella prossima gara di invertire le posizioni. Noi dobbiamo migliorarci, continuare a crederci. Abbiamo fatto solo sette gare, ne mancano una marea e quindi sarà lunga, l'importante è continuare a migliorare la macchina perché sotto il profilo dei piloti non ci sono dubbi".

Felipe Massa si è dovuto invece accontentare di quattro punti, dopo una gara condizionata dal disastro in prova. "Peccato, sono solo quattro punti. Durante la gara ho superato tante macchine, ma ne avevo troppe davanti e questo mi ha fatto perdere posizioni. Adesso pensiamo a Silverstone, pensiamo all'asfalto e non ai muri...'', ha ammesso il brasiliano con evidente allusione agli incidenti accadutigli negli ultimi due GP.