GP Canada, Vettel: "All'inizio ho rischiato troppo"

Sebastian Vettel si gode il primo successo della Red Bull in Canada . Anche se in avvio di gara la gestione è stata complessa: "Non sapevamo come sarebbero andate le gomme, né quante soste avremmo fatto. Così ho provato ad allungare un po' sugli altri e ho rischiato di finire sul muro un paio di volte. Ho spinto tanto - prosegue il tedesco - ma dopo un po' siamo riusciti a controllare la gara in modo agevole".

Un errore al 52° giro poteva costar caro al tre volte campione del Mondo: "Ero un po' in ritardo alla prima curva, ho perso il posteriore e avevo poco spazio quindi ho deciso di tagliare perdendo qualche secondo. Era l'opzione più sicura per evitare il testacoda. Non c'era il muro e ho avuto fortuna". Vettel rivede un po' anche la sua posizione sulle gomme: "Le mie critiche erano sulla sicurezza, non sulla performance. In qualche occasione lo strato superiore è venuto via per ragioni non note. Qualcuno ha estrapolato le mie frasi a piacimento...". La prima vittoria a Montreal però non era un peso: "Avevamo comunque ottenuto buoni risultati qui, non era una vergogna non averci vinto. In Canada è bello l'ambiente, gli spalti sono pieni... Siamo contenti perché abbiamo fatto una gran gara".