Solo Vettel batte Alonso al GP del Canada

Insomma, su una pista che ha sempre regalato grandi emozioni, questa volta Vettel non ha voluto offrire una gara incerta agli spettatori, conquistando la sua terza vittoria stagionale, ma anche la prima per lui e per la Red Bull sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve. Il tedeschino ha comunque commesso un paio di errori, senza però pagarne le conseguenze: al sesto giro ha appoggiato entrambe le gomme di destra sul muro e poi nel finale di corsa è finito lungo, e nell'erba, alla prima variante. Per il resto non ha lasciato scampo e speranze agli avversari. Basta guardare la classifica e vedere che solo i primi cinque hanno chiuso a pieni giri, per capire quanto è andato forte il campione in carica.

Dietro invece, ad infiammare la battaglia è stato Alonso. Il numero uno di Maranello è partito calmo, ma con il passare dei giri si è sempre fatto più veloce e alla fine ha conquistato un secondo gradino del podio, strappato dopo un grande duello, e un sorpasso con toccatina, con Hamilton, che gli consente di superare Raikkonen nella generale e proporsi come il più serio avversario di Vettel. Nando, dopo essersi sbarazzato di Rosberg e Webber senza troppi problemi, ha dovuto lottare soprattutto con Hamilton, che, nonostante fosse meno veloce, ha provato in tutti i modi a tenerselo dietro prima e a ripassarlo poi. Il podio è comunque la conferma che la Mercedes, test Pirelli o non test Pirelli, sta tornando competitiva.

Un po' anonimi, invece, Mark Webber e Nico Rosberg. Il primo poteva forse giocarsi il podio se un contatto con il doppiato Van der Garde non gli avesse rovinato l'ala anteriore, mentre il tedesco deve recrimninare soprattutto con sé stesso per aver rovinato le gomme in una spiattellata che l'ha costretto a una terza sosta non prevista. Il miracolo che non è riuscito a ripetere Valtteri Bottas, scivolato lentamente indietro con la pista asciutta dopo il terzo tempo sul bagnato in qualifica, l'ha compito Jean Eric Vergne, strepitoso sesto con la Toro Rosso davanti al sempre costante Paul Di Resta (Force India) e ai delusi Felipe Massa e Kimi Raikkonen. Il brasiliano ha avuto il merito di rimontare dalla 16.a posizione, riuscendo nel sorpasso al finlandese proprio al termine del penultimo giro, dopo i botti di Monaco e delle qualifiche. "Iceman", al contrario, non è mai stato in partita. Trasferta da dimenticare, infine per la McLaren, che per la prima volta dopo 64 GP di fila non è stata in grado di raccogliere punti con i suoi due piloti, visto che Perez e Button si sono piazzati fuori dalla "top ten", 11° e 12°.