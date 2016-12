Red Bull, Vettel: "Sono fiducioso, abbiamo un buon passo gara" Il team principal Horner: "E' stato grandissimo"

8 giugno 2013

Le condizioni meteo di Montreal non preoccupano più di tanto il poleman Sebastian Vettel: "Non so che tempo ci sarà, nessuno può fare previsioni. Ma per quel che ci riguarda, sono contento del risultato; venerdì avevamo un buon passo gara, quindi indipendentemente dalle condizioni sono fiducioso". Per il campione del mondo della Red Bull arrivano anche i complimenti del team principal Horner: "E' stato protagonista di una grandissima prestazione".

Per Sebastian Vettel è stata comunque una qualifica difficile: "Non abbiamo risparmiato le intermedie per la gara, però abbiamo fatto uno short run nell'ultima uscita quindi un set è ancora utilizzabile. È stata una scelta inevitabile, perché chiaramente abbiamo cercato di qualificarci il più avanti possibile, non potevamo rischiare". Soprattutto la Q3 è stata caotica per via delle condizioni meteo: "E' stato molto difficile perché non si riuscivamo mai a capire le condizioni. Non era facile adattarsi alle intermedie, soprattutto nel Q3 quando abbiamo fatto due tentativi; il secondo giro sarebbe stato anche più veloce ma nell’ultimo settore ha iniziato a piovigginare e nel secondo giro ho fatto un errore da un’altra parte. Il target era di sfruttare gli pneumatici nuovi, ma alla fine è stato sufficiente il primo giro; poi tutti miglioravano ma nell’ultimo settore nessuno riusciva a segnare un buon tempo. Le qualifiche sono state difficili per tutti, congratulazioni soprattutto a Bottas".

HORNER: "SEB BRAVO A RESTARE CALMO" "E' stato molto calmo sotto pressione. Abbiamo cercato di andare oltre in tutte le sessioni, abbiamo fatto quello che si doveva fare. E' la migliore posizione da dove partire nella gara, ma c'è ancora una gara molto lunga e in questa pista si può superare", il commento di Horner sulle qualfiche. ''Vettel, di solito, disputa molto bene la seconda parte della stagione, ma quest'anno ha cominciato alla grande - ha aggiunto -. Speriamo che la seconda metà sia come quella degli anni precedenti, ma bisogna sempre fare il meglio che puoi con le opportunità che ti capitano. Come team stiamo lavorando bene e dobbiamo soltanto garantire di fare più punti che possiamo anche domani''.

WEBBER E' DI TUTTO ALTRO UMORE Se Vettel sorride non può fare lo stesso il compagno di squadra Webber. L'australiano ha chiuso al quinto posto e non ha nascosto la sua delusione: "Non parlerei di sfortuna, ognuno raccoglie quello che semina. Certo, per me poteva andare meglio, non ha senso fare ottimi settori e poi non finire il giro; ho fatto un errore nell'ultimo settore quando era importante finire tutte le curve bene, cosa che non sono riuscito a fare".