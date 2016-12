Ferrari, Alonso: "Partire sesti non è poi così male" Lo spagnolo: "Il meteo sarà decisivo". Domenicali: "Qualifiche difficili"

8 giugno 2013

Il bicchiere di Fernando Alonso è mezzo pieno dopo il sesto posto nelle qualifiche bagnate del GP del Canada. Lo spagnolo vede il lato positivo: "La qualifica non è stata del tutto male, ci sono cose che potevano andare storte in ogni curva, perché stava piovendo e la pista era difficile. Partire sesti non è male, vedremo cosa accadrà. Si prevedono condizioni meteo che possono mutare durante la gara, ma noi dobbiamo essere pronti a ogni evenienza".

Il pilota della Ferrari ha la sua preferenza sulle condizione dell'asfalto: "Sull'asciutto possiamo essere un filino più competitivi, ma possiamo far bene anche sul bagnato. Domenica dovremo comunque migliorarci".

MASSA: "COLPO PSICOLOGICO" Felipe Massa cerca di andare avanti dopo l'ennesimo incidente: "Fisicamente sto bene, questo incidente è nulla paragonato a quelli di Monaco in quanto si andava molto più piano. È più una questione psicologica. Ho bisogno di dimenticare in fretta e andare avanti". Il pilota della Ferrari racconta la dinamica dell'incidente: "Appena ho toccato i freni mi si sono bloccate le gomme posteriori e mi sono girato. Non ho ancora visto il video ma mi hanno detto che ho frenato sulla riga bianca. È un peccato, sono veramente dispiaciuto per come sono andate le cose". "Avevamo un passo discreto, ma con la pioggia proprio non c’era grip; appena riuscivamo a trovare una linea asciutta i tempi dei primi erano alla nostra portata, e questo lascia buone speranze per la gara perché dovrebbero essere quelle le condizioni che troveremo in gara", ha concluso il brasiliano.

DOMENICALI: "QUALIFICHE DIFFICILI, DISPIACE PER MASSA" "Sono state delle qualifiche difficili per noi. Purtroppo sappiamo che queste sono le condizioni in cui soffriamo di più; probabilmente non riusciamo a mettere temperatura nelle gomme, quindi non riusciamo a spingere al massimo. Lo ripeto: oggi è stata una giornata difficile, domani con il sole andrà sicuramente meglio". Lo ha detto il team principal della Ferrari, Stefano Domenicali, al termine delle prove del GP di Montreal. "Domenica il tempo dovrebbe essere bello - ha aggiunto - quindi, per quanto riguarda Alonso, se manteniamo quello che abbiamo visto venerdì, le cose sono assolutamente tutte molto aperte. Mi dispiace per Massa: partire dietro è complicato, ma cercheremo come sempre di dare il massimo".