Vettel vince la sfida per la pole a Montreal

Insomma, pare che sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve le Red Bull siano tornate ad avere qualcosina in più e anche per la gara partono con i favori del pronostico. Nonostante la delusione delle qualifiche, Alonso può dare del filo da torcere al leader della classifica, perché le previsioni meteo danno pista asciutta e la Ferrari sembra comunque in grado di tenere testa agli avversari. Peccato solo che lo spagnolo dovrà partire da una posizione comunque a rischio, frutto anche di un leggero errore nel finale.

La pista viscida e il freddo (15°/17°) hanno messo nei guai tanti piloti, in particolare alla variante prima del traguardo. La pioggia ha tradito soprattutto Massa, al terzo incidente consecutivo dopo il doppio botto di Montecarlo. Il brasiliano è andato a sbattere "piatto" con la sua F138 contro le barriere di gomma, dovendo dire addio a un già complicato passaggio al Q3. Unica consolazione, la sua incolumità, anche se Felipe non ha nascosto la rabbia, sbattendo i pugni sul volante. Fuori prima della fase decisiva anche le due McLaren di Sergio Perez e Jenson Button (McLaren), solo 12° e 14°. Sabato da dimenticare anche per Romain Grosjean, eliminato addirittura nel Q1 per via del 19° tempo, ma costretto a partire dal fondo dello schieramento per le dieci posizioni di penalità in griglia rimediate in seguito all'incidente di Monaco.