La Ferrari chiede più test durante la stagione

Nel mezzo delle polemiche per il caso dei test della Mercedes, la Ferrari ha chiesto che la Formula 1 riconsideri il divieto di fare dei test durante la stagione. Il direttore tecnico di Maranello, Pat Fry, ha assicurato che la pausa di quattro settimane nell'estate europea sarebbe una buona opportunità per realizzare dei test supplementari. "Si potrebbe pensare di fare un test per tutte le squadre in quella lunga pausa che aiuti tutti", ha detto.