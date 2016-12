A Webber le ultime libere di Montreal

La sessione è cominciata con mezz'ora di ritardo a causa delle necessità di riparare il guardrail della curva numero 11, danneggiato da una vettura durante una gara di contorno del Ferrari Challenge. La direzione gara ha deciso di non recuperare il tempo perso, dimezzando così l'ultima uscita prima delle qualifiche, considerato che il regolamento prevede due ore di sosta in vista della caccia alla pole (l'ipotesi di ritardare le prove ufficiali è stata subito scartata per non incidere sul programma orario, soprattutto televisivo). L'asfalto, una via di mezzo tra il bagnato e l'umido, ha di fatto reso poco indicativa questa ultima uscita prima del momento clou del sabato.

Da segnalare che Webber ha usato un nuovo diffusore, che potrebbe essere montato anche sulla vettura di Vettel, nel caso in cui le indicazioni fossero positive.