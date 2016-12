Mercedes, Brawn: "Mia la decisione di provare le gomme Pirelli"

In attesa dell'udienza del 20 giugno , Ross Brawn, numero uno del team Mercedes, ha ammesso che è stato lui a prendere la decisione di provare le gomme Pirelli nel contestato test di Barcellona. "E' stata una mia decisione, adesso vedremo cosa succederà in tribunale. Sono abbastanza tranquillo che una volta spiegati i fatti, tutto sarà più chiaro. Non avremmo mai pensato di fare il test Pirelli finché non abbiamo creduto che si potesse fare".