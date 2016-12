Ferrari, Alonso: "Dobbiamo restare calmi"

"Abbiamo portato qualche novità per questo Gp e ora dobbiamo valutarne l’influenza positiva o meno sulla macchina. In gara, poi, dovremo costantemente interpretare il grip della pista, perché può cambiare da un momento all’altro. Sarà molto difficile”, ha aggiunto. Per quanto riguarda, invece, le nuove gomme Pirelli, Alonso non si sbilancia troppo: “Dobbiamo ancora valutarle appieno, con la pista bagnata non siamo riusciti a completare il programma che avevamo in mente per testarle".