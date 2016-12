Alonso parte bene a Montreal

Una buona notizia per Maranello, visto che Alonso ha ben impressionato sia come velocità sul giro singolo, sia come passo di gara. A questo punto sarà fondamentale fare delle buone qualifiche per partire il più avanti possibile su una pista dove sorpassare è tutto tranne che facile.

La sessione 2 è stata disturbata nel finale dall'arrivo della pioggia, che di fatto ha congelato la classifica dopo due terzi di prove. Le squadre, comunque, sono entrate tutte subito in pista per recuperare il tempo perso nelle libere 1. All'inizio qualcuno ha anche esagerato, come Massa che è andato a "baciare" un muretto, o come Webber, finito in testacoda per la troppa foga.

Come in mattinata, poi, i piloti si sono dedicati in parte alla verifica delle nuove gomme che la Pirelli fornirà a partite della prossima gara di Silverstone.