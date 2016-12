Ufficiale: il 20 giugno l'udienza Mercedes-Pirelli

Mercedes e Pirelli compariranno davanti al Tribunale della Fia il prossimo 20 giugno, alle ore 9.30 nella sede di Parigi. La data, confermata dalla Federazione internazionale dell'automobilismo, è stata fissata per la prima udienza relativa al caso del test effettuato a Barcellona dalla scuderia di Barckley con i nuovi pneumatici e soprattutto con la monoposto del 2013, cosa vietata dal regolamento sportivo della federazione.

Sia la Mercedes, sia l'azienda fornitore unico delle gomme al mondiale di Formula 1 hanno sempre ribadito di non aver violato le norme. Allo scorso GP di Monaco, Red Bull e Ferrari avevano presentato formale ricorso per chiarire la vicenda.

"Il 5 giugno 2013, a seguito di proteste presentate nel corso del GP di Monaco 2013 da Red Bull Racing e Scuderia Ferrari Scuderia contro le auto numero 9 e 10 (Mercedes AMG Petronas F1 Team) per aver condotto con Pirelli un test di tre giorni sulle gomme con una macchina 2013 il 15, 16 e 17 maggio a Barcellona, il presidente della FIA, in qualità di Ente procedente FIA, ha inviato al Presidente del Tribunale internazionale una notifica di accuse contro Pirelli e una notifica di denuncia contro Mercedes AMG Petronas F1 Team. Il 5 giugno 2013, Pirelli e Mercedes AMG Petronas F1 Team sono state convocate dal Presidente del Tribunale Internazionale per comparire davanti una giuria del Tribunale internazionale", il comunicato della Fia.