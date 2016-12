A Montreal Di Resta davanti ai big nelle prime libere

Sia Alonso, sia Massa non hanno girato moltissimo viste le condizioni, anche se lo spagnolo è riuscito a provare la nuova ala. La sessione, però, è servita soprattutto per avere i primi riscontri sulle gomme che la Pirelli introdurrà a partire dalla prossima gara di Silverstone. Alla fine, comunque, queste prime libere hanno detto poco, in attesa che la seconda sessione possa essere disputata con pista asciutta. Diversi piloti, comunque, hanno preso qualche rischio, pagandone le conseguenze come Pastor Maldonado, andato a sbattere nel finale e rovinando il muso della sua Williams.