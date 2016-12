Ferrari, Alonso: "Obbligati a recuperare"

Si torna a correre in Formula 1 dopo il weekend davvero deludente per la Ferrari nel GP di Monaco. Sul circuito di Montecarlo, Fernando Alonso ha chiuso al settimo posto al termine di una gara tutta in salita. Ma in Canada cerca il riscatto: "Le prossime 4-5 gare dovremo andare sempre sul podio o lì vicino, l’obbligo è recuperare punti a chi ci precede - spiega in conferenza stampa -. Qui abbiamo sempre fatto bene e credo che potremo ripeterci".