Mercedes, Rosberg: "Non vogliamo fare niente di illegale"

Il tedesco di casa Mercedes, fa quindi il punto dopo la vittoria di Monaco: "Purtroppo il nostro è uno sport veloce e dopo un paio di giorni l'euforia della vittoria passa. Quindi mi sono preparato per il Canada. Credo che la nostra vetttura in qualifica vada molto bene e in generale siamo veloci già da diverse gare. Penso che potremo essere competitivi anche qui e sono fiducioso di poter fare bene. Su questa pista serve poco carico aerodinamico, quindi mi aspetto una gara diversa dalle precedenti. Bisogna essere cauti e vedere come si comporteranno anche in nostri avversari. Ma credo che potremo essere protagonisti.



Sembra ironico, vista la polemica per i test, ma Rosberg dice di puntare tutto sulla gestione del degrado delle gomme: "E' una pista che mi piace. Le qualifiche saranno importanti, ma non fondamentali, perché qui puoi superare e il degrado delle gomme farà ancora la differenza. Stare davanti a Lewis inoltre non sarà facile. Il degrado delle gomme, in particolare con le Super-Soft sarà un problema. Anzi direi che è la chiave decisiva per vincere la gara! Comunque il rischio pioggia è alto, ma la nostra macchina è forte sul bagnato".



Infine, anche la Mercedes commenta l'arrivo del processo: "L'udienza in Tribunale è una chance gradita per spiegare tutto. Accogliamo con favore la chance di spiegare tutti i fatti del test Pirelli in modo aperto e trasparente. La correttezza e l'integrità sono di primaria importanza per la Mercedes e abbiamo la massima fiducia in un procedimento giusto da parte della FIA".