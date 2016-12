Ferrari, Massa: "Non ho perso la fiducia nella macchina"

Nella conferenza di apertura del GP del Canada , Felipe Massa torna a parlare del doppio strike di Monaco : "Sono stati due incidenti completamente diversi. Nel primo sono finito su una buca e ho perso aderenza. Nel secondo invece c'è stato un guasto alle sospensioni. Ora sto bene, ma ho avuto un dolore muscolare al collo per via dei due urti in due giorni. E' una situazione diversa dall'incidente del 2009, e non ho perso fiducia nella macchina".

Il brasiliano del Cavallino aggiunge: "Fisicamente sono a posto. Due botte un giorno dopo l'altro non sono mai una bella cosa, ma dopo 3-4 giorni ero già al 100%. Qui a Montreal speriamo di avere un auto più competitiva, per tornare al livello di competitività che la Ferrari aveva prima di Monaco. Credo che sia importante fare un buon risultato in Canada, anche Alonso, dopo le delusioni di Monaco. Spero che la Macchina funzioni bene e di poter lottare per il podio. Anche perché su questa pista penso che il mio risultato migliore forse è stato un 4° posto. Credo con la Sauber... ma non sono sicuro. Cercherò di salire sul podio questo weekend".



Massa commenta anche il "caso-gomme" che ruota intorno ai test della Mercedes: "Diciamo che più test al simulatore sarebbero ben accetti, ma è sempre un simulatore. Fare più test reali sarebbe preferibile. Anche perché nei test si può capire tante cose e migliorare. E' normale che più giri, più puoi scegliere la direzione dove andare per incrementare le prestazioni. Se riesci a provare sicuramente aiuta. Di più non voglio commentare suoi test della Mercedes, perché abbiamo già detto tutto alla FIA. L'unica cosa è che ogni test è importante, soprattutto quando non ci sono altre occasioni per farne".