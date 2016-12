Fia, caso gomme: Mercedes e Pirelli a giudizio

In Formula Uno c'era grande attesa per gli sviluppi del caso gomme. La Fia porta la Mercedes e la Pirelli davanti al Tribunale internazionale. Lo comunica la federazione automobilistica internazionale in una nota. I giudici della Fia dovranno stabilire se c'è stata una infrazione al regolamento in occasione di un test di 1000 km effettuato dalla Mercedes con le gomme Pirelli dopo Montmelò. Scagionata invece la Ferrari.