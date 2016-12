Formula1, Domenicali: "Montreal esalta il nostro potenziale"

Il prossimo week end di Formula1 si avvicina e Stefano Domenicali , responsabile della gestione sportiva della Ferrari , è fiducioso in vista del G ran Premio del Canada : "Il circuito di Montreal dovrebbe esaltare i nostri punti di forza come la frenata, uno degli elementi chiave per poter ottenere un buon tempo su questa pista. Siamo comunque concentrati sulle aree dove la nostra macchina non è ancora efficiente come dovrebbe".

Dopo la deludente prova di Monaco, le Ferrari si candidano quindi per un Gran Premio da protagoniste: "Siamo molto concentrati sulla risoluzione dei problemi di affidabilità - ha sottolineato Domenicali - un obiettivo che dev'essere assolutamente raggiunto. Siamo determinati a considerare quello che è accaduto a Monaco come un episodio destinato a rimanere isolato. In alcune occasioni non siamo stati veloci come altre squadre, ma come rendimento medio siamo ad un buon livello. Analizzando i riscontri ottenuti nelle sei gare finora disputate, emerge che la nostra monoposto ha dimostrato una buona performance ed un adattamento generale soddisfacente" ha concluso Domenicali.

Intanto Felipe Massa salirà su una F138 assemblata attorno ad un nuovo telaio, una misura resasi necessaria in seguito al doppio incidente accaduto al brasiliano nel weekend monegasco.