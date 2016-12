F1, la Ferrari attacca la Mercedes

Dopo aver fatto reclamo a Monaco, la Ferrari ha deciso di far sapere la sua opinione sul fattaccio del test Mercedes-Pirelli attraverso un portavoce della scuderia. "In riferimento alle numerose voci e interpretazioni circolate in questi giorni, la Ferrari non intende fare alcun commento. La situazione è molto semplice, dal momento che una squadra ha infranto un regolamento chiarissimo", la dichiarazione da Maranello.