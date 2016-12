"Ayrton Senna. L'ultima notte", a Monza la mostra dedicata al campione brasiliano

29 gennaio 2016

La mostra, completata dai testi di Giorgio Terruzzi, ripercorre i momenti più significativi della vita di Ayrton Senna: le prime gare con i kart, l’esordio in Formula 1, le vittorie e le sconfitte in carriera, gli amici colleghi e i piloti rivali, fino ad arrivare alle sue ultime ore in pista prima dell'incidente. L'esposizione, inoltre, mostrerà alcuni oggetti appartenuti al brasiliano, tra i quali il kart originale del 1982 con cui il pilota vinse le sue prime gare mettendo in luce il suo straordinario talento.



Il pubblico avrà la possibilità di seguire passo dopo passo l'intera storia di Ayrton fino a vivere l'ultima notte del pilota, trascorsa nella “Suite 200” dell’Hotel Castello a Castel San Pietro, vicino al circuito di Imola. In una sala molto suggestiva i visitatori potranno condividere le stesse sensazioni e le riflessioni di un campione, ma anche e soprattutto di una persona particolarmente sensibile. La mostra, a cura di Giorgio Terruzzi e di Ercole Colombo, è ideata, prodotta e organizzata da ViDi in collaborazione con l’Autodromo Nazionale Monza e con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.



GLI ORARI

Da mercoledì a venerdì: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

Sabato e domenica: 10.00 - 19.00

Lunedì e martedì chiuso



I BIGLIETTI

Intero: 7,00 euro

Ridotto: 5,00 euro