Formula 1, Hamilton prepara la festa in Messico: è campione se...

24/10/2018

La storia è pronta a ripetersi: come un anno fa, Lewis Hamilton si appresta a diventare campione del mondo Formula 1 in Messico. Dopo aver sprecato il primo match point ad Austin, per l'inglese della Mercedes sarà quasi una formalità chiudere il discorso Mondiale tra le curve del tracciato messicano: è tutto pronto per la festa per il quinto titolo iridato della sua carriera.



Lo scorso anno era il 29 ottobre, quest'anno la gara è domenica 28: il regno di Hamilton può continuare.