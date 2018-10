Formula 1 a Suzuka: pole Hamilton, errore Ferrari e Vettel ottavo

06/10/2018

Lewis Hamilton (Mercedes) si conferma pilota più veloce a Suzuka e nelle qualifiche del gran premio di Formula 1 in Giappone conquista la pole position numero 80 in carriera davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas . Disastro Ferrari che non interpreta bene i dati del meteo, sbaglia strategia in Q3 e costringerà Sebastian Vettel a partire ottavo (dopo la penalizzazione ad Ocon), Kimi Raikkonen scatterà quarto.

Q3

Il tempo continua a fare scherzi, la pista si è praticamente asciugata ma nuvole all'orizzonte minacciano altra pioggia. La Ferrari sceglie di far uscire Vettel con le intermedie ma è un azzardo che non paga, Hamilton (1'27''760) e gli altri montano le slick facendo i tempi. Il tedesco rientra, fa cambio pneumatici ma a quel punto è troppo tardi, la pista peggiora e il cronometro (1'32''192) rimane impietosamente nono ma guadagna una piazza per la penalizzazione di Ocon, che perde tre posizioni per un'infrazione con le bandiere rosse. Bottas terzo (1'28''059) con Raikkonen quarto (1'29''521), bravo Verstappen ad infilarsi in mezzo con la Red Bull (1'29''957).