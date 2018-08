Ferrari, è sempre il solito problema

25/08/2018 di LUCA BUDEL

Il problema della Ferrari è il solito. La difficoltà nella gestione dell’imprevisto. L’ultimo capitolo è stata scritto a Spa, dove Vettel e Raikkonen avevano dominato sull’asciutto prima di beccare di brutto da Hamilton appena le nuvole hanno iniziato a scaricare pioggia sull’asfalto delle Ardenne. Nel caso di Kimi – da sempre particolarmente ispirato in mezzo a questa foresta - siamo alle prese con un errore di valutazione clamoroso. Infatti nel suo serbatoio non c’era la benzina necessaria per andare avanti fino alla bandiera a scacchi, quando le condizioni della pista stavano migliorando. Vettel da parte sua ha ammesso di non aver fatto un giro pulito, probabilmente perché condizionato da una punta di nervosismo.



Ad approfittarne – con la solita precisione chirurgica – è stato Hamilton che prima è arrivato lungo, poi ha disegnato traiettorie impossibili da imitare per la concorrenza. Un mezzo disastro per la Ferrari che può solo consolarsi di vedere Bottas in fondo al gruppo e quindi inutilizzabile in fase di copertura per Hamilton. In gara tutto può cambiare ovviamente, perché sull’asciutto il passo della copia in rosso è ottimo, Ma le premesse erano altre e occorre smetterla di parlare di sfortuna quando piove, visto che l’asfalto è bagnato per tutti, non solo per Vettel e Raikkonen.