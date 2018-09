Ferrari, butta malissimo a Sochi

29/09/2018

Butta malissimo anche a Sochi. Vettel non riesce nemmeno ad approfittare di in sabato poco ispirato di Hamilton e becca ancora di brutto dalla dominante argento. Già perché lassù si piazza lo scudiero fedele, Valtteri Bottas, un pessimo presagio per la Ferrari che per tenere almeno socchiusa la finestra con vista sul Mondiale avrebbe dovuto aspirare ad altro. Invece no, è arrivata puntuale l’ennesima mazzata dopo l’illusione di Spa. Vettel va a dormire con mezzo secondo abbondante rimediato in un giro, peggio è andata alla rossa di scorta, quarta. Con la Red Bull affondata siamo alle prese con l’ultima fila della seria A. Materiale utile a mettere la parola fine alle ultime speranze.