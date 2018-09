Ferrari, assaggio di 2019 per Leclerc: 129 giri con la SF71H

20/09/2018

Tuta rossa, vettura numero 16 e 129 giri al Le Castellet: test con la Ferrari per Charles Leclerc, una maxi-sessione sul circuito francese per provare le coperture Pirelli (non marchiate per la privacy dei team) in vista del Mondiale 2019 quando sostituirà Kimi Raikkonen e farà squadra con Sebastian Vettel. I tempi non sono stati resi noti ma Maurizio Arrivabene ha promosso il lavoro del 20enne, domani tocca a Vettel.