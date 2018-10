Ferrari, a Suzuka altra delusione dopo un filotto di orrori

07/10/2018 di LUCA BUDEL

Pensi che il fondo sia stato toccato il sabato in qualifica, ma la Ferrari riesce scavare ancora in questo triste finale di stagione. Dopo il filotto di orrori in qualifica chi si aspettava una reazione degli uomini in rosso è andato incontro a un’altra delusione. Certo, nemmeno il più ottimista tra i tifosi si sarebbe aspettato di vedere Vettel davanti alla coppia Mercedes, ma una prestazione da podio almeno si. Invece a Suzuka sono calate nuovamente le tenebre. Vettel ha compromesso tutto nel tentativo poco assennato di attaccare Vertappen, una manovra che ha sottolineato il senso della disperazione. Raikkonen si è limitato a fare il taxista, con la macchina danneggiata dopo il contatto con Verstappen.