Ferrari, Vettel resta positivo: "Sono contento"

05/10/2018

Il tedesco della Ferrari analizza: "Sono soddisfatto, è stato un venerdì tranquillo. Con la macchina sono più o meno contento, ma non siamo molto veloci. Lavoriamo questa notte e domani è importante essere veloci in qualifica per un solo giro. Sono contento. Pole position difficile? Non lo so, vediamo.... Se la Mercedes sarà veloce come oggi sarà difficile. Pioggia? Vedremo, forse sarà buona per noi. Domani le previsioni dicono 50%".



Di poche parole, come al solito, Kimi Raikkonen: "È stato un venerdì normale, ho faticato come sempre e c'è ancora molto lavoro da fare. La pioggia può cambiare lo scenario? Non lo so, vedremo"