F1, Vettel non molla: "Macchina c'è, possiamo ancora vincere"

27/09/2018

Per Vettel non ci sono più margini d'errore. E a Sochi, per continuare a tenere viva la lotta per il titolo, l'obiettivo del pilota della Ferrari è uno solo: vincere. " Abbiamo ancora una chiara opportunità di ribaltare le sorti di questo Mondiale - ha spiegato il tedesco -. La macchina c'è ed è competitiva. Dobbiamo crederci". Dal suo canto però anche Hamilton è carico : "Mi sento il miglior Lewis di sempre".

"Non dobbiamo farci distrarre dai risultati delle ultime gare che non sono andate come volevamo e restare concentrati su quello che dobbiamo fare", ha proseguito il tedesco della Rossa. "Qui è fondamentale andare in pista al momento giusto. Guardo a un obiettivo per volta: cominciamo a vincere qui e poi pensiamo alla gara successiva - ha spiegato Seb -. Non devo motivare nessuno, quando torno ai box anche dopo gare o risultati negativi trovo sempre gente determinata". Vettel non molla. E per centrare l'obiettivo gli servirà anche l'aiuto di Raikkonen. "Ci sono delle regole precise all'interno del team - ha spiegato Kimi -. Se vogliamo vincere i campionati, dobbiamo provare a finire primo e secondo".



Tutti contro Hamilton, dunque. Ma il britannico è carico e non sembra intenzionato a mollare la presa. "Se devo essere sincero non mi sono mai sentito così in forma, mi sento il miglior Lewis di sempre", ha spiegato che intravede il mondiale e in Russia sente di poter dare il colpo finale a questa lunga stagione. "Credo che rispetto al 2017 il pacchetto a disposizione sia decisamente migliore e dunque sono ottimista - ha aggiunto -. In questo momento corro nel miglior team che si possa desiderare".