F1, Vettel ci crede: "La chiave sarà la velocità e noi l'abbiamo"

23/08/2018

E' un Sebastian Vettel sorridente e fiducioso quello che arriva a Spa per il GP del Belgio di F1 dopo una breve vacanza. "in prevalenza sono rimasto a casa: non prendere l’aereo e rallentare i ritmi per un po’ è bello”, ha detto. Da venerdì, però, si dovrà tornare a fare sul serio: "La chiave di tutto sarà la velocità. Quest’anno siamo andati bene su tutti i tipi di pista, non solo quelli veloci. È per questo che sono fiducioso”.

"In passato mi sono trovato in situazioni peggiori e poi ho comunque rimontato. A livello di punti siamo un po` indietro, ma il divario non è incolmabile. E abbiamo anche degli aggiornamenti. Vedremo come funzioneranno", ha aggiunto. Durante la sosta si è parlato molto dell'addio di Alonso e del passaggio di Ricciardo alla Renault. “Per quanto riguarda Fernando credo sia normale, toccherà anche a me, è normale per i piloti andare e venire, lui è rimasto in F.1 per anni e credo abbia valutato che fosse il momento, sulle motivazioni solo lui sa la verità. Ricciardo in Renault invece mi ha sorpreso, lui ne sa sicuramente di più. È uno dei migliori piloti quindi credo sappia quello che sta facendo, su quanto invece la Renault migliorerà negli anni a venire, non posso esprimermi”, ha commentato il tedesco della Ferrari.



Alonso, che a detta di Lewis Hamilton, !è stato uno dei piloti migliori, anzi, per me probabilmente è stato il migliore contro il quale ho corso". Adesso, però, è Vettel quello da battere. “Non correrò in difesa amministrando il vantaggio. Nelle ultime gare eravamo forti e in fabbrica hanno lavorato tanto prima di chiudere i battenti per la pausa obbligatoria. Continuerò come nelle ultime gare, alla fine della prima metà di stagione eravamo molto competitivi“, ha avvertito.