F1, una Toro Rosso con vista Duomo

29/08/2018

Piazza Duomo si è svegliata in versione F1. Nel centro di Milano, infatti, è stata installata una Toro Rosso per il GP d'Italia che si correrà nel weekend a Monza. Colpo d'occhio incredibile con la monoposto sospesa sulla terrazza di Duomo21, dove è stato allestito anche un Temporary Bar Red Bull F1 aperto sia di giorno che di notte.



Idea realizzata da All Sport/KKM, agente generale di F1 Experience per Red Bull grazie alla collaborazione con Duomo21