F1, Spa a rischio per la Force India

23/08/2018

La Force India è salva, ma potrebbe non poter correre a Spa. Tutto pronto in Belgio, ma Ocon e Perez rischiano di rimanere fermi a box e il motivo è molto curioso. Colpa del nome visto che il team, appena acquistato da un consorzio che fa capo alla famiglia Stroll, è passato da Sahara Force India a Force India Limited.



Un intoppo burocratico: Force India Limited – proprietaria della Sahara Force India – detiene l’iscrizione al campionato, mentre il consorzio che ha acquistato il team risulta essere intestatario di tutti i beni della squadra, vetture incluse. Un problema non da poco e nelle ultime ore si sta lavorando per trovare una soluzione: nel paddock si parla di una deroga per tornare alla vecchia denominazione a Spa e a Monza. Una mossa disperata con una conseguenza non da poco, ossia la perdita di tutti i punti e i benefici accumulati fino ad ora nel campionato costruttori 2018. Un ulteriore duro colpo per la casse del team.



In più si potrebbe scatenare un vero e proprio domino di piloti. Lance Stroll, figlio del nuovo patron della Force India Limited, è pronto a vestirsi di rosa e questo porterebbe Kubica, che attualmente è il terzo pilota, sul sedile della Williams per il finale di stagione. Anche Ocon potrebbe non rimanere a piedi prendendo il posto di Vandoorne in McLaren. Da Spa proprio il francese ha strizzato l'occhio al team di Woking: "Non so cosa succederà da qui a fine anno. Non dipende da me. Io sono qui per correre. Sento di godere del supporto di Toto e di Mercede. Non so se andrò in McLaren, non so se questo sarà il mio ultimo weekend in Force India. Non è una situazione facile, ma fa parte del lavoro del pilota. Non mi dispiacerebbe, se ce ne fosse la possibilità, di correre in McLaren. Non lo vedrei come un passo indietro. Siamo tutti molto vicini".



Più tranquillo Perez: "Sono qua per guidare, fare il mio lavoro e godermi il weekend. La squadra sembra molto serena. So cosa farò l’anno prossimo. Ve lo farò sapere al momento debito. Credo che l’ingresso della famiglia Stroll nel team darà a Force India un futuro più sereno nei prossimi anni. Sono un pilota, quindi tutto quello che succede fuori dalla pista non credo che influenzerà le prestazioni".