F1, sarà Sainz a sostituire Alonso alla McLaren

15/08/2018

Dopo l'annuncio del ritiro , è scattata la corsa al volante della McLaren lasciata libero da Alonso. In realtà, dovrebbe esserci già il sostituto: si tratterebbe di Carlos Sainz jr. La scuderia inglese dovrebbe annunciarlo già in settimana. Per il figlio dell'ex campione del mondo rally, scaricato dalla Renault per fare posto a Ricciardo, sarebbe pronto un contratto biennale. Al suo attivo Sainz ha 72 GP di F1, dove ha esordito nel 2015.