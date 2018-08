F1, Red Bull ha scelto: Gasly al posto di Ricciardo

20/08/2018

I talenti crescono in casa e la Red Bull ha deciso di puntare su Pierre Gasly per il 2019. È ufficiale, infatti, l'ingaggio del pilota francese come compagno di Max Verstappen al posto di Daniel Ricciardo (passato in Renault). Il classe 1996 ha convinto i vertici di Milton Keynes con le prestazioni nella scuderia satellite, la Toro Rosso: attualmente è 13.esimo in campionato con 26 punti dove spicca il quarto posto del Bahrain.