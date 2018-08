F1, per il GP di Monza torna il Ferrari Store City Race

27/08/2018

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento di Ferrari Store City Race, che animerà il centro di Milano in occasione del Gran Premio di Monza. Nel primo weekend di settembre il Ferrari Store di via Berchet, presso la Galleria Vittorio Emanuele, sarà il teatro di una serie di attività che coinvolgeranno tutta la famiglia.



Il programma non può che prendere il via dalle emozioni di guida. Gli appassionati di F1 potranno mettere alla prova le proprie abilità con i simulatori Ferrari e migliorare le proprie performance grazie alle sessioni che Andrea Bertolini, pilota GT con un ricco palmares di vittorie sui circuiti di tutto il mondo, terrà venerdì e sabato dalle 16 alle 19. Altre gare attendono gli ospiti presso le postazioni Thrustmaster, allestite con il nuovo modello di head set da gaming. Degli strumenti di realtà virtuale consentiranno inoltre di immergersi nelle tre attrazioni più adrenaliniche del parco Ferrari World di Abu Dhabi, mentre il corner di Ray-Ban diventerà il set dove posare per un photo-booth ambientato.



Scuderia Ferrari ha in serbo anche delle attività pensate appositamente per i piccoli piloti di domani. Un’area giochi per bambini sarà allestita con i mattoncini LEGO, una pista radiocomandata di Rastar e con i modellini Bburago e Carrera. Insieme ai genitori giocheranno poi alla dot2dot Challenge, una gara di abilità nell’area dedicata agli orologi di Scuderia Ferrari. Un divertente corso di sicurezza stradale, in collaborazione con Mami Club, è stato ideato per bambini dai tre anni sulla pista per monopattini Mesuca. Il corso, in slot da 20 minuti, si terrà sabato e domenica, dalle 16.30 alle 18.30.



Alle mamme più sportive sono dedicate delle lezioni di ginnastica con degli attrezzi inediti: i passeggini di Cybex, che lo scorso giugno ha presentato la sua nuova collezione per Scuderia Ferrari. Le sessioni di training, della durata di 20 minuti, si terranno sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.00.



E naturalmente gli ospiti potranno tifare Scuderia Ferrari presso lo Store, dove saranno trasmesse le qualifiche e la gara del Gran Premio di Monza.



Ferrari Store City Race si terrà venerdì 31 agosto (dalle ore 14.00 alle ore 20.00), sabato 1 e domenica 2 settembre (dalle ore 10.00 alle ore 20.00).