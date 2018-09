F1, Leclerc pensa al presente: "La Ferrari? E' tutto ancora lontano"

27/09/2018

Devo migliorare e questo è l'obiettivo in Sauber per la fine della stagione - ha proseguito Leclerc durante la conferenza stampa del Gp di Russia -. Difficile dare un giudizio su questo tracciato". Poi qualche battuta sul test effettuato con la Rossa. "Il test con la Ferrari è stato interessante, mi ha aiutato a conoscere meglio il team con cui lavorerò l'anno prossimo e accumulare dei chilometri non fa mai male - ha spiegato -. A Giovinazzi e Raikkonen lascio una macchina cresciuta tanto e dal grande potenziale: la loro prospettiva è positiva, poi bisognerà vedere cosa riescono a ottenere, ma sulla carta ci sono ottime basi". Infine una considerazione sulla lotta per il titolo di questa stagione: "Il mondiale fra Vettel e Hamilton? Anche se ci sono 40 punti di distacco la partita non è chiusa".