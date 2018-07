F1, la Mercedes temeva che Hamilton venisse penalizzato

23/07/2018 di LUCA BUDEL

Il giorno dopo il trionfo di Hockenheim è venuto alla luce un retroscena che riguarda la controversa manovra di Lewis Hamilton, cioè il momento in cui ha attraversato la linea che separa la corsia dei box dalla pista. Un gesto che la direzione di gara ha sanzionato con un semplice richiamo, ma che alla Mercedes temevano potesse avere conseguenze più gravi sul risultato finale. Infatti, dopo la manovra, dal muretto box hanno chiesto ripetutamente a Hamilton di tirare al massimo fino alla bandiera a scacchi, proprio perché l’intenzione era quella di mettere assieme il vantaggio sufficiente per ammortizzare l’eventuale penalità, punizione che non è arrivata ne durante ne dopo la gara.