F1, la famiglia Schumacher smentisce: "Nessun trasferimento a Maiorca"

16/08/2018

A poche ore dalla notizia del trasferimento della famiglia Schumacher dalla sua casa in Svizzera a Maiorca, è arrivata la smentita della storica portavoce dell'ex pilota di F1. "La famiglia Schumacher non prevede di trasferirsi a Maiorca", ha detto Sabine Kehm ad Afp. Sembra, invece, che la vasta proprietà acquistata dal presidente del Real, Florentino Perez, per circa 30 milioni di euro, sarà utilizzata solo come residenza estiva per lei e i figli.

IL SINDACO DI MAIORCA "RITRATTA"

Con un comunicato ufficiale, il Comune di Andratx ha spiegato che le parole del sindaco, Katia Rouarch, sono state male interpretate e fraintese nella traduzione dallo spagnolo al francese. Il primo cittadino, infatti, aveva detto che la famiglia Schumacher si sarebbe trasferita sull'isola di Maiorca, ipotesi poi smentita dalla portavoce dell'ex campione di F1.



"In merito alle notizie relative a Michael Schumacher e alla sua famiglia, il comune di Andratx vuole chiarire che le parole attribuite alla sindaco Katia Rouarch non sono corrette e sono probabilmente il risultato di errata interpretazione o incomprensione, forse dovuta alla traduzione della lingua. Il sindaco di Andratx, in una recente intervista alla rivista svizzera l'Illustré ha confermato l'informazione, già nota, che la famiglia Schumacher ha acquistato una casa a Port d'Andratx, tuttavia non ha fornito alcuna informazione su un possibile trasferimento di Michael Schumacher e della sua famiglia nel nostro comune. Al riguardo, sulla vicenda la nostra sindaco non ha alcuna informazione e non ha mai detto che la nostra cittadina si stava preparando a ricevere la famiglia Schumacher, né che i servizi di sicurezza locali erano stati informati dell'eventuale arrivo. L'unica cosa che Katia Rouarch ha dichiarato ai giornalisti era "nel caso in cui la famiglia decidesse di trasferirsi qui, saremo pronti per il loro arrivo. In questo caso sarebbero trattati come qualsiasi altro cittadino di Andratx". Questo - conclude la nota del consiglio comunale - non significa che Michael Schumacher e la sua famiglia stanno trasferendosi qui, e tantomeno che il sindaco o il consiglio comunale ne siano a conoscenza. Tutto cio' che e' stato detto era riferito all'ipotesi che la famiglia Schumacher dovesse decidere di venire qui e ovviamente, in quel caso, Michael Schumacher e la sua famiglia sarebbero ben accolti nel nostro comune".