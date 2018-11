F1, l'ad Camilleri: "Questa è la miglior stagione della Ferrari dal 2008"

05/11/2018

Mancano ancora due GP al termine del Mondiale di F1 , quello in Brasile e quello ad Abu Dhabi, e alla Ferrari sperano ancora di conquistare il titolo costruttori dopo essersi lasciati sfuggire quello piloti a favore di Hamilton. "La competizione è ancora aperta, mancano ancora due gare. Faremo tutto quello che possiamo per vincere il Mondiale costruttori", ha detto l'ad Louis Camilleri in una conference call con gli analisti finanziari.

Nonostante tutto, secondo Camilleri il bilancio di Maranello non può che essere positivo. "Il 2018 per Ferrari in Formula 1 è stato un anno sfortunato, ma comunque il migliore anno dal 2008. Nel 2019 faremo meglio, faremo di tutto per vincere. Sarà una stagione migliore", ha aggiunto.



Sui rapporti con Liberty Media: "Ci sono stati progressi sulla parte tecnica, mentre sulla parte economica non ci sono novità".