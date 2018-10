F1, incidente stradale per Raikkonen: multato

12/10/2018

La vita sulle strade di tutti i giorni deve essere più difficile di quella in pista per Kimi Raikkonen. Immacolato sulla patente a punti di F1, il finlandese si è visto multato di 350 franchi svizzeri, circa 300 euro, per un incidente avvenuti lo scorso 18 amggio nel Canton Zugo. Stando a quanto riferito da ATS, il ferrarista, per evitare un'auto che sopraggiungeva in senso inverso, ha urtato di striscio una vettura parcheggiata sulla destra.