F1, Hamilton: "Il 2018 è finora il mio anno migliore"

03/10/2018

Con due gare di vantaggio su Vettel, Lewis Hamilton vede avvicinarsi il titolo di Formula 1 , il quinto della sua carriera. "Penso che il 2018 sia stato il mio miglior anno finora. Ma questa sarà la mia stagione più soddisfacente se tutto andrà secondo i piani. E spero che sia cosi. E' stato uno degli anni più completi finora, anche se non è iniziato in modo perfetto", ha detto l'inglese della Mercedes a Sky UK.

"L'anno scorso ero contento delle mie prestazioni, ma se analizziamo ogni stagione, nessuna è stata perfetta. Mi domando sempre come salire al livello successivo. C'è sempre un'opportunità per alzare l'asticella, è la cosa bella di questa vita", ha aggiunto. Non è sempre stato così, però: "Mi fido delle mie capacità più che mai. Quando mi alzo e esco di casa, la mia autostima è un milione di volte maggiore rispetto al 2007. Allora c'era insicurezza, tristezza, una pressione che non capivo e che arrivava da tutte le parti. Non riuscivo a trovare un equilibrio".