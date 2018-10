F1, Hamilton: "Grandissima pole, Mercedes team migliore al mondo"

06/10/2018

"Il team ha fatto un lavoro impressionante in tutto il weekend. E' una grandissima pole perché è sempre difficile prendere le scelte giuste, ma noi lo abbiamo fatto a livello di squadra. Bisogna essere sempre intelligenti anche sotto pressione e per questo siamo i migliori al mondo". Lewis Hamilton condivide la sua soddisfazione con la Mercedes per l'80.a pole in carriera. "E' un grande onore correre per questi ragazzi".

"La terza sessione è stata la più difficile per capire come reagire e scegliere la gomma per ottenere la pole. Devo dire grazie al team che ha lavorato benissimo, abbiamo migliorato in tutto e per me è un grande onore correre per questi ragazzi. Sono felice di condividere i miei successi con loro", ha aggiunto Hamilton. "Il team ha lavorato benissimo e ottenuto risultati anche con la pioggia - gli ha fatto eco il compagno di squadra Valtteri Bottas - Eravamo fiduciosi, ma nell'ultimo settore non andavo bene e ho dovuto aspettare l'ultimo giro per fare il tempo". Marc Verstappen su Red Bull: "Ieri non speravo di essere terzo oggi, sono contento di avercela fatta. E' bello vedere i tifosi che mi incitano anche sotto la pioggia".